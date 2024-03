ROMA (ITALPRESS) – “Risposte ce ne sono state ma non sono ancora sufficienti. Abbiamo trovato una situazione difficile, che non è solo nel Lazio ed è diffusa”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al forum “Salute e sanità, una sfida condivisa” riguardo alle risposte che ha dato la Regione Lazio in tema di sanità. “Nel Lazio il tema del Pronto soccorso era estremamente importante. Dobbiamo distinguere tra due aspetti ciò che è percepito e il dato reale perchè nel caso del dato su ingresso, ricovero, dimissione e uscita vedo un tendenziale miglioramento, però quando parliamo di una persona che attende 16 ore o di un ricovero di uno-due giorni è troppo. La strada che stiamo tracciando è giusta. Il problema è di sistema. Vedo il rischio di una banalizzazione del Sistema Sanitario che è un tema complesso e che nel Lazio stiamo cercando di recuperare”. “Abbiamo fatto un investimento importante: a Roma allargando la platea dei posti disponibili per le persone fragili di oltre 500 posti letto ed è stato un segnale – continua Rocca – abbiamo dato incentivi ai medici del Pronto Soccorso, circa 10 milioni di euro, per gratificare in una situazione difficile. Altrettanto siamo riusciti a fare per il personale sanitario. Sono tantissime le azioni che abbiamo messo in piedi per cercare di rafforzare il sistema”. Passi che “stanno ponendo rimedio, però dire che lo hanno fatto sarebbe arrogante da parte mia. Ho davanti una legislatura per sistemare una situazione difficile e impegnativa”.

