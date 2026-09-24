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L’Ocse migliora le stime di crescita per l’Italia
ROMA (ITALPRESS) - L’Ocse migliora le stime di crescita per l’Italia. Secondo l’organizzazione internazionale, nel 2026 il Pil italiano crescerà dello 0,9%, rispetto alla precedente stima dello 0,5%. La previsione per il 2027 resta invece invariata allo 0,6%. Sul fronte dell’inflazione, viene confermata la stima del 3% nel 2026 ma viene rivista al rialzo per il 2027, dal 2,2 al 2,6%. Secondo l'Ocse a livello globale gli indicatori più recenti mostrano segni di rallentamento della crescita. Inoltre, i dazi effettivi sulle importazioni indirizzate agli Stati Uniti sono aumentati ulteriormente da maggio. Si prevede che la crescita mondiale subirà un rallentamento man mano che gli effetti dell'incremento dei dazi inizieranno a farsi sentire completamente. Tra i principali rischi al ribasso figurano gli ulteriori aumenti delle barriere commerciali, una ripresa delle tensioni inflazionistiche, i timori relativi ai rischi fiscali e le correzioni dei prezzi che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria. /gtr