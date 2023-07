CAGLIARI (ITALPRESS) – “Il vertice di oggi è stato un’importante occasione per un confronto tra le istituzioni e un’opportunità per condividere il lavoro che si sta portando avanti per la sanità del nuorese”. Lo dice l’assessore regionale della Sanità della Sardegna, Carlo Doria, che oggi, a Nuoro, ha partecipato al tavolo promosso dal Prefetto, Gianfranco Dionisi, e a cui hanno preso parte, il vescovo di Nuoro, il commissario straordinario della Provincia, il sindaco del capoluogo barbaricino e i vertici della Asl 3 e dell’Ares. Al centro dell’incontro i principali temi della sanità ospedaliera e territoriale nel nuorese. “Nessuno può sostenere che sulla sanità nuorese ci siano abbandono e disimpegno da parte della Regione. Sull’ospedale San Francesco – sottolinea l’assessore Doria – è in corso un importante lavoro per rilanciare il presidio. La pubblicazione dei bandi per i direttori di struttura complessa vanno in questa direzione: i medici, in particolare i giovani, aspirano a lavorare in posti dove possono trovare punti di riferimento e dove sanno di poter crescere”.

“Inoltre – sottolinea l’assessore – con il coinvolgimento dell’università stiamo rilanciando la formazione della chirurgia robotica e abbiamo attivato la chirurgia d’urgenza”. “A fronte di tanti concorsi espletati sono troppi i medici che rifiutano di essere assegnati a Nuoro e le selezioni dedicate troppo spesso vanno deserte. Non abbiamo strumenti normativi che ci consentano di spostare il personale dove ci sia necessità. L’unica strada è quella di riportare l’ospedale di Nuoro a essere attrattivo per i medici e il personale del comparto e quanto stiamo facendo va nella direzione giusta e iniziamo a scorgere segnali di ripresa incoraggianti”. “Sulle prestazioni della medicina ambulatoriale, per la Asl di Nuoro abbiamo coperto a oggi quasi interamente il numero di ore a disposizione. Mentre per la medicina generale, a fronte delle numerose sedi purtroppo ancora senza medico nonostante si continuino a bandire gli incarichi, abbiamo messo in campo gli ambulatori straordinari, gli Ascot, che stanno funzionando e stanno dando risposte dove è necessario”.

“Per fornire un ulteriore incentivo al personale – prosegue l’assessore Doria – abbiamo chiesto al Ministro della Salute, assieme alle altre Regioni, di poter riconoscere maggiori compensi negli ospedali di zona disagiata. Il tema della carenza di personale sanitario e del sottodimensionamento dei fondi contrattuali per i compensi di medici e operatori del comparto deve trovare risposte urgenti al tavolo nazionale, a cui noi siamo presenti attivamente”. “Stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione per garantire ovunque cure e assistenza, negli ospedali come sul territorio, affrontando con forza criticità che si trascinando da decenni. A livello regionale abbiamo ripreso a investire sul nostro sistema sanitario dopo anni di blocco del turnover e tagli.

Solo per la formazione dei medici, la cui carenza pesa ovunque, abbiamo portato le borse di studio regionali per le scuole di specializzazione a 340, 259 per l’area medica e 81 per quella non medica, quando nel 2018 si erano ormai ridotte a una trentina. Lo stesso fondo sanitario regionale oggi è a 3,3 miliardi di euro ed è bene ricordare che 2015 era arrivato a poco più di 2,8 miliardi”, conclude l’esponente della Giunta.

