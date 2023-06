Sanità, De Luca “Stabilire un uguale riparto per tutti i cittadini”

“Dobbiamo cominciare a fare un’operazione verità rispetto al Fondo sanitario nazionale dove registriamo sperequazioni che sono diventate scandalose”, così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che aggiunge: “La mia Regione è ultima in Italia per riparto procapite, la Campania è stata derubata per 10 anni di duecento milioni l’anno. Bisogna avere un riparto uguale per tutti i cittadini italiani". xb1/vbo/gtr