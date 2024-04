ROMA (ITALPRESS) – “Parlare di sanità è fondamentale, dalla pandemia è cambiata la vita di tutte ed è cambiata la sanità delle regioni: la gestione diretta della pandemia ci ha insegnato tanto, i tagli alla sanità sono stato fatti negli ultimi 15-20 anni, nel corso dei quali si sono succeduti diversi governo, con la pandemia è emersa la necessità di investire di più non ti tagliare, ci ha fatto capire quali erano i punti di forza ma anche le debolezze del nostro sistema sanitario su cui intervenire”. Lo ha detto Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, intervenendo al convegno “La salute come fondamentale diritto per una riforma della sanità”, promosso da Forza Italia. “Con la pandemia abbiamo capito di avere degli ospedali eccezionali ma un corpo molto piccolo” ha aggiunto “nel momento della pandemia abbiamo pagato i tagli fatti negli anni, chiamati razionalizzazioni. Si deve puntare alla medicina territoriale, quella che ti divide da casa all’ospedale, medicina territoriale che manca, ma non per mancanza dei mediti di famiglia, è che il sistema li ha lasciati a se stessi”.

