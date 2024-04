RAPALLO (ITALPRESS) – “Vedere oggi questo porto completamente ricostruito non è come vederlo alcuni anni fa, quando eravamo qui all’indomani di quella terribile mareggiata di fine ottobre 2018. Oggi non abbiamo solo inaugurato un porto, non abbiamo solamente rafforzato le infrastrutture di una regione turistica, che ha l’ambizione di essere la più potente d’Italia, ma abbiamo anche creato i presupposti per migliaia di posti di lavoro, che continueranno a prodursi a cascata, consentendo a tanti giovani e a tante donne di poter costruire il proprio futuro in Liguria. Tutto questo è stato possibile grazie a un sano rapporto tra la pubblica amministrazione e i privati che hanno avuto il coraggio di investire: quello che gli imprenditori devono sapere è che chi viene a rischiare e investire in questa regione non resta da solo e avrà sempre accanto una pubblica amministrazione che proteggerà il suo investimento, perchè da quell’investimento dipende il benessere di tanti nostri cittadini”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto all’inaugurazione del nuovo porto “Carlo Riva” di Rapallo, che era stato distrutto dalla mareggiata dell’ottobre 2018.

Presenti all’evento, tra gli altri, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, i sindaci di Rapallo e Milano, il sindaco della Città Metropolitana, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e Davide Bizzi, Ceo di Bizzi & Partners e di Argo.

“Dopo quella terribile mareggiata – ricorda l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria – abbiamo investito più di 10 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area, per la pulizia dei fondali, la rimozione dei detriti e delle barche che erano affondate. Tutte opere propedeutiche alla ricostruzione della nuova infrastruttura che vediamo oggi: senza quegli interventi non sarebbe stato possibile arrivare a questo straordinario risultato. Come Regione siamo poi nuovamente intervenuti anche nella fase autorizzativa ambientale rispetto a questo importante investimento privato”.

“La riapertura del porto di Rapallo, il più importante del Tigullio – aggiunge l’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori – avrà una grande e positiva valenza turistica per tutto il territorio e, al contempo, ha anche un grande valore simbolico dopo la mareggiata del 2018 che lo aveva devastato. Oggi si inaugura un ‘Carlo Rivà migliore di quello precedente: essendo anche assessore al Lavoro sono ancor più contento perchè questo nuovo e più moderno porto turistico avrà anche un impatto sostanziale dal punto di vista occupazionale considerando le numerose attività commerciali presenti al suo interno”.

Il porto è in grado di ospitare imbarcazioni fino ai 60 metri e dispone di oltre 250 posti barca.

