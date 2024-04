GENOVA (ITALPRESS) – “Si è chiusa ufficialmente la conferenza dei servizi decisoria tra l’Istituto Gaslini, il Comune di Genova e gli enti coinvolti nel procedimento relativo all’approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione dell’Istituto e per la realizzazione ex novo del padiglione Zero, la cui concessionaria è Zena Project (società di progetto, creata dal raggruppamento temporaneo di imprese Cmb-Mieci-Arcoservizi) e sarà finanziato in parte da fondi PNNR. Un passaggio formale molto importante perchè corrisponde al via libera al progetto definitivo del nuovo ospedale Gaslini, concluso con esito positivo e parere favorevole di tutti gli enti coinvolti” ha commentato il direttore generale dell’IRCCS Gaslini Renato Botti.

“Il Nuovo Gaslini è una delle pietre miliari della sanità del futuro in Liguria – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Il via libera al progetto definitivo è un passaggio fondamentale per poter procedere all’avvio del cantiere e permettere così a questo storico istituto, orgoglio ligure e punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la pediatria, di continuare a crescere e dare concretezza a un piano ambizioso. Da più di 80 anni il Gaslini è punto di riferimento imprescindibile dal punto di vista non sono della cura e della medicina pediatrica, ma anche e soprattutto della ricerca, quella ricerca grazie alla quale molte vite, giorno dopo giorno, vengono salvate. Il Nuovo Gaslini, che avrà tra le altre cose un nuovo padiglione al centro del complesso, sarà in grado di garantire una presa in carico sempre più a misura dei piccoli pazienti che necessitano di cure, nuovi servizi e quindi una risposta alle loro esigenze ancora più mirata”.

“Dalla prossima settimana (6 – 12 maggio) verrà consegnata l’area di Largo Tolentino all’impresa esecutrice, Cmb. Si procederà in un primo momento alla cancellazione degli stalli per auto in largo Tolentino e inizieranno i lavori di allargamento della rampa di uscita dell’Istituto, così da consentire la circolazione a doppio senso e garantire l’entrata e l’uscita dei mezzi di cantiere. Nella seconda metà del mese si procederà con la modifica della viabilità interna all’Istituto, nel tratto dal padiglione 15 al padiglione 7, per consentire i primi interventi che consisteranno nella delimitazione delle aree di demolizione dei padiglioni 7 e 8 e nelle operazioni di strip out, ovvero la rimozione preventiva di tutti gli elementi estranei alle strutture edilizie, che devono essere gestiti in modo differenziato (infissi, arredi, impianti, elementi non strutturali ecc.) A giugno si procederà con le demolizioni dei padiglioni 7 e 8” spiega Ezio Nicolàs Bruno Urbina, Responsabile dei Servizi Tecnini del Gaslini e RUP del Progetto “Nuovo Gaslini”.

foto: ufficio stampa Gaslini

(ITALPRESS).