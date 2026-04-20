Sanità, Chierchia “Per la privata rinnovo contratti alla vigenze del pubblico”

ROMA (ITALPRESS) - "Si chiama sanità privata ma non lo è, perché è un servizio pubblico che si dà ai cittadini, che integra a tutti gli effetti, ai sensi di quanto prevede l'articolo 32 della Costituzione, quello che direttamente lo Stato fornisce come sanità pubblica. Quindi, a parità di lavoro, non ci sono stesso salario e stessi diritti", sottolinea Roberto Chierchia, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica, in un'intervista alla Italpress. ads/azn