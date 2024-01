MILANO (ITALPRESS) – “Il problema non solo della regione ma di tutto il paese è la prospettiva nei prossimi 20 anni.

Sappiamo che ci sarà un continuo e progressivo invecchiamento della popolazione e noi dobbiamo fare in modo che le persone rimangano più sane per il tempo più lungo possibile”. Così l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso a margine della presentazione del piano Socio Sanitario Regionale Integrato Lombardo 2023-27 nel corso della seduta della III commissione sanità. Secondo Bertolaso, “solamente garantendo stili di vita corretti e quindi uno stato di salute accettabile possiamo andare a diminuire quelle che sono da un lato le spese sanitarie e in contemporanea garantire quell’assistenza di qualità eccellente a quelle categorie più fragili che ne avranno bisogno per il tempo più lungo possibile”.

Per l’assessore, l’unico modo per raggiungere questo obiettivo è “fare prevenzione corretta, ridurre alcune spese sanitarie e garantire invece investimenti sul sociale che possano migliorare quella che è la situazione generale”.

“I punti di forza (del piano, ndr) sono sicuramente una struttura sanitaria regionale che è di gran lunga tra le più avanzate e le più efficienti del nostro Paese, una struttura di personale medico e infermieristico di primo livello, competente, impegnata e appassionata – ha spiegato Bertolaso – I problemi li conosciamo bene: liste d’attesa ancora lunghe, pronti soccorsi che in certi momenti dell’anno si intasano per situazioni che potrebbero essere facilmente gestite sul territorio. Ma sono tutte questioni che stiamo affrontando e che risolveremo”.

