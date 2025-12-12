Sanità, Bertolaso “L’indagine della Procura sul San Raffaele era prevedibile”

MILANO (ITALPRESS) - L'apertura di un'indagine conoscitiva da parte della Procura di Milano su quanto accaduto all'ospedale San Raffaele tra il 5 e il 7 dicembre "è qualcosa di assolutamente prevedibile visto quello che è successo. Noi stiamo portando avanti tutte le l'altra attività anche di controllo e monitoraggio su quello che è accaduto. Poi ognuno adotterà quelle che sono le decisioni che dovrà adottare qualora dovessero risultare inefficienze, errori o colpe. È chiaro che, come si sa benissimo, nel corso di un'indagine si sta zitti e si aspetta di sapere quelle che sono poi le decisioni". A dirlo l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso a margine del convegno "Prospettive per una sanità futura" organizzato da Noi Moderati a Palazzo Pirelli. xh7/mgg/mca2