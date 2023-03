Sanità, Anelli “Riflettere sul Mes, le risorse possono essere utili”

"Il Fondo sanitario nazionale non riesce a soddisfare pienamente le spese delle Regioni e non ci sono risorse per i professionisti". Lo dice Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, a margine della Conferenza Nazionale Gimbe, a Bologna. col/sat/gsl