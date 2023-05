ROMA (ITALPRESS) – “E’ qualcosa di inaccettabile, una delle più

basse espressioni umane. Va combattuto anche sul terreno culturale perchè non possiamo accettarlo, peggio ancora quando si manifesta nello sport perchè significa che non c’è stata educazione”. Lo ha dichiarato il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento, parlando sugli episodi di razzismo nel calcio e in particolare quello di ieri con protagonista lo juventino Vlahovic sul campo dell’Atalanta. Il ministro, napoletano doc, esprime anche la propria soddisfazione per la vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea. “Sono felice per questo titolo che torna a Napoli. Ho fatto i complimenti alla squadra, collettivo eccezionale, e anche al presidente De Laurentiis perchè prima di lui il Napoli vivacchiava in posizioni di classifica non eccellenti e ora ha consolidato la sua posizione ai vertici dimostrando che si può fare calcio con una gestione sana. E’ stato criticato, ma ha creato un modello societario efficiente, governando il Napoli secondo i criteri del buon senso” ha aggiunto Sangiuliano. “Nel sistema di una città c’è anche la squadra di calcio perchè il successo di un team è anche legato alla forza del tessuto socio economico, come dimostra la Juventus degli Agnelli o l’Inter di Moratti” ha aggiunto. Infine un pensiero sulla città:”L’unicità di Napoli è quella che nel corso della sua storia ha visto sovrapporsi tantissime civiltà, ciascuna delle quali ha lasciato qualcosa. Non vedrei nulla di male se si lavorasse sulla creazione di un museo che racchiuda le gesta del Napoli”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

