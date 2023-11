Sangiuliano “Preoccupato per rigurgiti di antisemitismo”

ROMA (ITALPRESS) - "Quello che è accaduto a Berlino, in Austria e poi e quello che è accaduto, vergognoso, a Roma per le pietre d'inciampo. La storia non deve tornare indietro, spero che non dobbiamo più fare i conti con l'antisemitismo", ha sottolineato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. xc3/ads/gsl