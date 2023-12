NAPOLI (ITALPRESS) – Presentata a Palazzo san Giacomo, a Napoli, la guida “Campania – I musei e i luoghi dell’Arte”, curata dal quotidiano La Repubblica, con la prefazione del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano.

“E’ una guida ben fatta che rappresenta uno strumento utile per i turisti che vogliono approfondire la conoscenza delle grandi bellezze di questo scrigno di tesori che è la città di Napoli – ha dichiarato il ministro Sangiuliano -, ma anche per gli stessi napoletani perchè a volte bisogna conoscere anche sè stessi. Napoli può svelare in ogni attimo le sue bellezze”.

Il volume percorre i tesori artistici e monumentali del territorio campano ed include un repertorio di suggerimenti per mangiar bene nelle cinque province della regione. Alla presentazione, insieme al ministro Sangiuliano, erano presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ed il Direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa.

