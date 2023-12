Sangiuliano “Importante riscoprire figure come Cavour”

ROMA (ITALPRESS) - "Riscoprire figure come Cavour che è stato l'architetto, l'artefice dell'Unità d'Italia, oppure di Giuseppe Mazzini a cui abbiamo dedicato un convegno qui al Ministero, secondo me è importante perché ci dà quei punti che vanno a costruire, vanno a dare essenza alla nostra identità nazionale". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della presentazione del volume su Cavour di Giuliano Amato. "La storia non è un orpello del passato, è qualcosa che ci da delle categorie interpretative del presente e magari ci aiuta a prefigurare il futuro", ha aggiunto. xc3/mgg/mrv