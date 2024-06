ROMA (ITALPRESS) – “Con il concerto “Puccini secondo Muti” abbiamo reso omaggio a un artista che ha segnato la storia della musica mondiale. Grazie al Maestro Muti per la sua magistrale direzione e al sottosegretario Gianmarco Mazzi per aver dato impulso all’evento trasmesso in mondovisione”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Ministero Cultura