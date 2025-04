Sangiovanni torna con il nuovo singolo “Luci allo xeno”

ROMA (ITALPRESS) – Esce oggi “Luci allo xeno”, il nuovo singolo di sangiovanni, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato dal videoclip ufficiale. Dall’11 aprile il brano sarà in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo di Sangiovanni, Luci allo xeno è accompagnato dal videoclip ufficiale, per la regia di Francesco Matroneo e prodotto da Panoramic Studio. Il video racconta un viaggio notturno che diventa la metafora della rinascita: dalle ombre verso una nuova luce, rappresentata dal calore dell’alba. Questo passaggio emerge attraverso un’estetica che cambia insieme alle emozioni, raccontando un momento di svolta personale e artistica, tra smarrimento e ricerca di una direzione, dove le luci allo xeno simboleggiano una guida nel complesso percorso della vita.

Luci allo xeno segna il ritorno di sangiovanni con un brano elettro-pop e dance presentato in anteprima durante un’intima live session esclusiva per i fan a Roma, lo scorso 2 aprile. Scritto dallo stesso artista insieme ad Alessandro La Cava, il testo alterna immagini di paranoia e inquietudine a visioni di speranza, come l’alba e la luce che illumina la notte, facendo del “mettersi in strada” un atto di cambiamento e autoanalisi. La produzione curata da zef e zazu dona al brano un ritmo incalzante, mentre la melodia di Stefano Tognini e Davide Grigolo accompagna la voce di sangiovanni che esplode in un ritornello travolgente, arricchito da sintetizzatori e percussioni elettroniche.

Sangiovanni ha annunciato il ritorno sui social attraverso un video che è stato accolto con grande entusiasmo dai suoi fan. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera, con nuova musica in arrivo e la volontà di rafforzare ancora di più il legame con chi lo segue. Cantautore veneto, Sangiovanni fonde il pop contemporaneo con influenze urban e melodie leggere, trasformando la sua scrittura diretta in un racconto autentico delle emozioni. Con uno stile immediato e riconoscibile, riesce a unire freschezza e profondità, dando voce a una generazione in bilico tra sogni e fragilità.

– foto ufficio stampa wordsforyou –

(ITALPRESS).