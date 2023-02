Per San Valentino nuove offerte per gli utenti business di rete fissa

Oggi ricorre la festa di San Valentino, durante la quale le coppie si scambiano messaggi, fiori, regali e altri gesti romantici.

Se siete single ma potete consolarvi con una fiorente attività che vi regala grandi soddisfazioni potreste pensare di fare a voi stessi un bel regalo, magari approfittando della promozione lanciata da Vodafone Business proprio in occasione del San Valentino, con cui potrete attivare il piano tariffario Fissa Smart a 23 euro al mese, con costi di attivazione azzerati. In aggiunta avrete in omaggio i primi due mesi di abbonamento.

Le caratteristiche dell’offerta Fissa Smart di Vodafone

Fissa Smart è l’offerta di rete fissa che vi permetterà di gestire in modo flessibile le comunicazioni aziendali, con un piano tariffario chiaro e ricco di servizi.

L’offerta include traffico Internet illimitato alla massima velocità e telefonate a consumo. Sono inclusi nell’offerta anche un modem e il servizio di assistenza business.

Per il periodo di San Valentino potrete sottoscrivere Fissa Smart a condizioni particolarmente vantaggiose: il costo mensile dell’offerta passerà infatti da 30 euro a 23 euro e il costo di attivazione di 240 euro sarà azzerato.

I primi due mesi di abbonamenti saranno inoltre gratuiti.

Come in tutte le offerte Vodafone per la clientela business, il piano tariffario offre anche 1 TB di spazio di archiviazione sulla piattaforma cloud YourCloud by BabylonCloud. Questo spazio è di grande utilità per i liberi professionisti che hanno bisogno di poter accedere ai loro documenti e di poterli condividere con i propri collaboratori ovunque si trovino.

Un altro vantaggio per chi attiva Fissa Smart è la Internet key, dotata di SIM, da collegare al modem, creando una rete di backup che si attiva automaticamente in caso di malfunzionamento o di guasto della rete fissa.

In questo modo non rischierete di rimanere senza connessione e di dover interrompere il vostro lavoro. Il servizio è del tutto gratuito e permette di navigare a una velocità che arriva fino a 20 Mbps in download e fino a 5 Mbps in upload. La SIM inserita nella internet key mette a disposizione fino a 150 GB al mese.