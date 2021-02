ROMA (ITALPRESS) – Le coppie italiane amano molto San Valentino, tanto da non farsi scoraggiare nemmeno da questa difficile situazione sanitaria e, pur se diversamente, anche quest’anno proveranno a stupire la dolce metà nel giorno degli innamorati. E’ quanto emerge da una ricerca condotta da mUp Research* per conto di American Pistachio Growers, associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani, secondo cui saranno oltre 8 italiani su 10 a festeggiare San Valentino e il 62% organizzerà qualcosa di romantico nella propria abitazione.

Secondo i risultati della survey, gli italiani non solo amano la festa degli innamorati (il 76% festeggia regolarmente) ma sostengono che possa addirittura far bene al rapporto di coppia: quasi 6 italiani su 10, infatti, pensa che il giorno dell’amore sia un momento perfetto da poter passare insieme e oltre 1 su 4 ritiene che può essere l’occasione giusta per fare emergere l’intimità e il romanticismo.

Il 49% degli intervistati ha dichiarato che l’anno scorso ha trascorso San Valentino a casa per scelta, preferendo alla solita cena al ristorante, qualcosa di più intimo; dato che è sensibilmente in crescita quando si parla dei possibili festeggiamenti del prossimo 14 febbraio (62%).

Sebbene forse contro le aspettative e complice probabilmente il maggior tempo passato insieme a causa dei lockdown, per quasi 9 italiani su 10 il rapporto di coppia è migliorato: il 61% dichiara di andare maggiormente d’accordo con la propria metà e di aver imparato ad essere più disponibili l’uno con l’altra, mentre un intervistato su 4 afferma che il tempo passato insieme ha aiutato ad approfondire la relazione.

Un altro elemento che ha unito le coppie in questo periodo, è l’alimentazione. Emerge il cibo come punto di contatto. Per la maggioranza degli italiani San Valentino è un’occasione per mangiare qualcosa che piace o di insolito e particolare: il 37% degli intervistati dichiara che lo vive come un momento di “sgarro”, è la possibilità quindi di fare uno strappo alla dieta, mentre il 26% preferisce un’alimentazione sana anche durante le occasioni speciali. La frutta secca è di gran lunga la più gradita: 7 italiani su 10, infatti la preferiscono al miele (scelto dal 46% degli intervistati) e ai cereali integrali (41%). Tra la frutta secca, in particolare, i pistacchi sono risultati i preferiti dal 74% delle coppie italiane, come quelli americani che vantano un’altissima densità nutritiva e sono anche fonte di proteine.

Più di 1 intervistato su 2 dichiara, inoltre, di cucinare spesso insieme alla sua dolce metà: il 42% delle coppie afferma che sperimentare ricette nuove in cucina è un momento di unione e di condivisione; mentre il 40% dichiara di avere preferenze culinarie simili al partner e di sentirsi quindi spesso in sintonia anche in cucina.

Tre quarti degli italiani dichiara di voler provare nello specifico a sperimentare ricette a base di pistacchi.

Indagine condotta da mUp Research per conto di American Pistachio Growers a novembre 2020. Metodologia: 809 interviste CAWI con individui su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta stratificato in età compresa tra 18 e 74 anni.

(ITALPRESS).