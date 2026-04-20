Milano Design Week, Bosch riaccende “The Glitch Camp”

MILANO (ITALPRESS) – Bosch Italia rinnova il proprio impegno a sostegno della terza edizione di The Glitch Camp, il campeggio urbano gratuito organizzato da Fondazione Francesco Marelli e Istituto Europeo di Design (IED), dedicato a studenti e studentesse provenienti da tutto il mondo in occasione della Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile 2026. Una collaborazione che prosegue nel segno della continuità, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, confermando Bosch come partner attivo nello sviluppo dei giovani talenti e nella promozione di diversità, inclusione e contaminazione culturale all’interno di uno spazio sostenibile e aperto al dialogo internazionale. Per la prima volta, quest’anno The Glitch Camp è ospitato negli spazi dell’Ex Macello di Porta Vittoria, luogo al centro di ARIA, il grande progetto di rigenerazione urbana che accoglierà il nuovo Campus internazionale IED. Una nuova cornice che amplia ulteriormente il valore dell’iniziativa, rafforzandone la vocazione sperimentale e il legame con la trasformazione della città. L’allestimento del campeggio in quest’area strategica di Milano favorisce un’interazione virtuosa tra comunità locali, tessuto commerciale, istituzioni e la community internazionale di IED e della Fondazione. Un ecosistema dinamico che mette il design e la cultura del progetto al centro di processi responsabili, etici e sostenibili, generando un impatto sociale positivo.

Ad avere l’opportunità di vivere l’esperienza del campeggio urbano in un contesto multiculturale sono circa 300 “glitcher”, studenti di oltre 30 nazionalità diverse e con provenienze da tutta l’Italia e dall’Europa. Per l’occasione, l’Ex Macello è stato trasformato in un luogo di accoglienza temporanea gratuita per favorire l’accessibilità dei futuri designer a uno degli eventi internazionali più rilevanti del settore. Oltre a vivere la città durante la settimana del Salone del Mobile, gli studenti potranno partecipare a workshop, attività e momenti di networking e convivialità all’interno del Camp. Così come lo scorso anno, anche per la nuova edizione a illuminare The Glitch Camp sono 40 lampade portatili a LED EasySpotLight 18V-400 fornite dalla divisione Power Tools di Bosch Italia. Un gesto simbolico e concreto al tempo stesso: accendere una luce sulla creatività, alimentando idee, connessioni e nuove visioni. EasySpotLight 18V-400, della gamma Elettroutensili per il Fai da te, è leggera, compatta e versatile, adatta per le attività outdoor e del tempo libero. Grazie all’inclinazione e alla rotazione della testa, garantisce un’illuminazione da qualsiasi angolazione fino a 10 ore (con batteria da 2,0Ah). Offre la possibilità di scegliere tra luce fredda e calda e di regolare l’intensità luminosa, adattandosi a ogni esigenza. EasySpotLight fa parte del sistema 18V POWER FOR ALL che comprende utensili che possono essere alimentati dalla stessa batteria 18V agli ioni di litio e con un solo caricabatteria: una scelta ecofriendly che permette di risparmiare spazio e denaro e di salvaguardare l’ambiente. La lampada può essere posizionata in modo flessibile grazie alla batteria che funge da supporto, al gancio integrato o ai magneti, creando così un’atmosfera piacevole, per esempio, in una tenda o su una terrazza. Infine, la lampada si trasforma in power bank per ricaricare smartphone o altri dispositivi tramite l’uscita USB-C, un ulteriore vantaggio in campeggio.

– foto ufficio stampa Bosch Italia –

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