San Michele in Isola, approvato il progetto per la manutenzione della copertura

VENEZIA (ITALPRESS) – Nella sua ultima seduta la Giunta comunale di Venezia, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria della copertura della chiesa e del porticato del chiostro dell’isola di San Michele.

Il progetto prevede importanti interventi di restauro e consolidamento, con l’obiettivo di preservare e valorizzare uno dei complessi monumentali più significativi della città. In particolare, verranno effettuati: il restauro e rinforzo sismico delle coperture della Sacrestia e della Cappella della Santa Croce, attraverso lo smontaggio delle strutture lignee e del manto di copertura, saggi e analisi, consolidamenti generali e sostituzione degli elementi non recuperabili. La nuova copertura sarà ricostruita con tavolato e guaina traspirante, con posa del manto in coppi come in origine e fissaggi meccanici nelle zone più esposte al vento. Sarà inoltre installata una linea vita permanente per i futuri interventi manutentivi; la manutenzione delle coperture dei porticati del Chiostro maggiore e minore, intervenendo sulle strutture lignee, sostituendo gli elementi danneggiati e consolidando le testate. Nei punti necessari sarà ricostruito il cordolo sommitale in muratura armata, per uniformare i carichi e ridurre il rischio di spinte orizzontali. Il manto di copertura sarà ripristinato con ricostruzione del tavolato, doppia listellatura e posa dei coppi di recupero, rispettando l’orditura originale e adeguando le pendenze per il corretto deflusso delle acque piovane.

“Questo intervento che comporta un investimento di 950 mila euro – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – rappresenta un ulteriore passo nella tutela del nostro patrimonio storico e architettonico. San Michele in Isola è un luogo simbolico per Venezia, che richiede cura e manutenzione costante per essere tramandato alle future generazioni in tutta la sua bellezza e integrità. L’Amministrazione comunale sta così proseguendo nell’attuazione dell’avviato programma per il decoro, la manutenzione e la sicurezza dei plessi cimiteriali, di cui fanno parte il complesso conventuale e la Chiesa di San Michele in Isola”.

