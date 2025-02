ROMA (ITALPRESS) – Ci saranno anche Gabry Ponte con il tormentone sanremese “Tutta l’Italia”, poi Bianca Atzei, Boosta, Pierdavide Carone, Marco Carta, Luisa Corna e Silvia Salemi tra i 20 cantanti che parteciperanno alla finale del San Marino Song Contest che selezionerà il rappresentante del Titano per la 69esima edizione dell’Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. I nomi sono stati svelati nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, l’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana e in diretta su San Marino Rtv, oltre che su Rai Radio 2 e RaiPlay. A condurre lo show, con la direzione artistica di Massimo Bonelli, saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti, con le incursioni di Cristiano Malgioglio.

In gara in totale ci saranno 20 artisti, tra Emergenti e Big, riuniti in un’unica categoria senza limiti di cittadinanza o di lingua per i brani presentati: tra gli italiani ci saranno anche Vincenzo Capua, Elasi, Haymara, Questo e Quello, Taoma, The Rumpled e Giacomo Voli. In gara anche l’albanese Besa, gli svedesi Curli, gli sloveni King Foo, il sanmarinese Paco, la belga Angy Sciacqua, l’ucraino Teslenko.

Non ci sarà il televoto: la giuria, oltre al direttore generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio, vedrà il critico musicale Luca De Gennaro alla presidenza, poi le conduttrici radiofoniche Federica Gentile ed Ema Stokholma, e Mario Andrea Ettorre, direttore marketing Siae. Ci saranno quattro premi principali: oltre al Premio Eurovision, che consentirà al vincitore di partecipare all’evento a Basilea, ci saranno il Premio San Marino Rtv ‘Ludovico Di Meò, dedicato al dirigente tv scomparso, il Premio ‘Una voce per San Marinò e il Premio della Critica. Tra i super ospiti sul palco La Rappresentante di Lista, il progetto musicale di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, e Senhit.

Per il Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expo, l’Informazione e l’Attrazione degli investimenti turistici della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, l’evento rappresenta “un’occasione unica. Sono oltre 1000 gli artisti da 26 Paesi che hanno partecipato alle selezioni, con un aumento del 30% rispetto allo scorso anno: è un contest che sicuramente può crescere”. Pedini Amati ha poi presentato un annullo postale per l’8 marzo “per incoronare la data della finalissima, mentre per il futuro emetteremo due francobolli per ricordare questo evento canoro”. Per il direttore generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio, “questa è una scommessa che parte da lontano e che nasce dalla forte collaborazione forte tra San Marino Rtv e Rai”. Per la prima volta l’evento sarà “in diretta e in streaming su RaiPlay e su Rai Radio2: auspichiamo che possa essere visto e ascoltato”.

-foto xi2/Italpress –

(ITALPRESS).

