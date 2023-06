ROMA (ITALPRESS) – “Sono grato al Presidente Mattarella per aver ospitato e inaugurato al Quirinale la straordinaria mostra sui bronzi di San Casciano. La terra e l’acqua ci hanno restituito queste testimonianze di culto che mostrano le nostre più antiche radici. Il ritrovamento archeologico dell’ottobre 2022 a San Casciano dei Bagni, a giudizio di molti, è secondo per importanza solo a quello del 1972 dei Bronzi di Riace. Non sta a me fare paragoni. E’ stata, questo invece lo posso dire e l’ho già raccontato, la prima bella sorpresa appena mi sono insediato al Ministero della cultura, dunque lo ricordo con particolare emozione”. Lo ha detto il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine dell’inaugurazione al Quirinale della mostra sui Bronzi di San Casciano. “Ho subito provveduto affinchè l’ingente corpus dei ritrovamenti potesse celermente trovare una degna sede espositiva in loco e successivamente con questa mostra al Quirinale, per la quale a nessuno sfugge l’alto valore simbolico di questa scelta”.

“Nei giorni scorsi al Ministero della cultura è stato sottoscritto il rogito per acquistare dalla Curia il Palazzo dell’Arcipretura di San Casciano dei Bagni (Si) per destinarlo a sede del museo che ospiterà i bronzi e gli altri reperti provenienti dallo scavo del Bagno grande e dalle ricognizioni archeologiche del territorio”, ha concluso il Ministro.

