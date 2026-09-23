ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina si è svolta la cerimonia per l’83° Anniversario del Sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, “Venerabile”, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo e del Professore Alessandro D’Acquisto, fratello dell’Eroe.

Il Comandante Generale, accompagnato da D’Acquisto, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato al Vice Brigadiere, in segno di omaggio al coraggio e alla memoria di tutti i Caduti. La stele è stata benedetta dal Monsignor Vincenzo Pizzimenti, Vicario Episcopale per l’Arma dei Carabinieri, ricordando il gesto eroico di D’Acquisto, che offrì la propria vita per salvare ventidue ostaggi innocenti, trasformando un dramma in un atto eterno di eroismo e di amore per la Patria.

Nel suo intervento, il Generale Luongo ha sottolineato come quel sacrificio continui a ispirare l’Arma e l’intera Nazione: “Salvo D’Acquisto non salvò soltanto ventidue innocenti: donò all’Italia un simbolo eterno di coraggio, di amore per il prossimo e di rinascita morale. Quel sacrificio non fu solo un atto di eroismo, ma la più alta testimonianza di fede e di amore cristiano. Il suo esempio continua a guidare ogni giorno le donne e gli uomini dell’Arma”. Il Vertice dell’Arma ha sottolineato che “ogni gesto onesto, per quanto piccolo e all’apparenza insignificante, è un seme di giustizia”.

Rivolgendosi poi ai giovani presenti, li ha invitati a perseguire le strade della gentilezza ed è in queste strade che si scopre l’eroe che è in noi. Alla cerimonia hanno partecipato Autorità civili – tra cui il sindaco di Fiumicino, il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio e la Vice Presidente della VI commissione lavori pubblici – nonché militari, scolaresche, alcuni familiari degli ex ostaggi, i quali hanno testimoniato come il nome di Salvo D’Acquisto continui a unire generazioni sotto il segno della memoria e dell’eroismo.

A seguire, presso la Caserma “Salvo D’Acquisto” di Roma, si è tenuta la benedizione del campanile eretto per sorreggere la campana dedicata all’Eroe, che riecheggerà come richiamo costante ai valori di coraggio, dedizione e servizio incarnati dal Vice Brigadiere. A margine, è stato attribuito il premio Salvo D’Acquisto a quattro militari e a un orfano che si sono distinti per il loro spiccato senso di solidarietà.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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