Napoli commemora con un’opera d’arte il giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra

NAPOLI (ITALPRESS) – Nel 41° anniversario della tragica scomparsa di Giancarlo Siani, il giovane giornalista del Mattino ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985, il Comune di Napoli ha rinnovato il proprio tributo di memoria e impegno per la legalità.

Questa mattina, presso le Rampe Giancarlo Siani nel quartiere Arenella, si è tenuta la solenne cerimonia di deposizione di una corona di fiori alla presenza dell’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu, dei rappresentanti delle autorità civili e militari e del tessuto associazionistico locale. A margine della commemorazione, è stata svelata al pubblico l’installazione urbana “Sine die”, un’opera pensata per integrarsi nello spazio cittadino e stimolare una riflessione permanente sulla figura di Siani.

Il titolo richiama la locuzione latina “senza fissare un giorno”, a indicare che il ricordo del giornalista non deve limitarsi a una singola ricorrenza calendariale, ma vivere in maniera “diffusa” e senza scadenza temporale.

L’installazione consiste in una sagoma metallica che riproduce la silhouette di Giancarlo. Una sezione è dipinta di verde, tinta iconica che richiama sia il colore della sua celebre Citroën Méhari, sia il valore simbolico della speranza. Sulla superficie dell’opera figurano tre anni chiave: il 1959 (nascita), il 1985 (morte) e il 2025 (40° anniversario dell’assassinio), traguardo che segna l’avvio di un percorso espositivo in progress che vedrà la collocazione di ulteriori installazioni analoghe sul territorio nei prossimi mesi.

L’iniziativa è stata realizzata su impulso della consigliera comunale Vitelli e del gruppo consiliare del Partito Democratico, ed è stata finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive guidato da Teresa Armato.

“Ricordare Giancarlo Siani significa rinnovare ogni giorno il patto di responsabilità che lega le istituzioni e la cittadinanza nella lotta alla criminalità organizzata. Con l’opera “Sine die” vogliamo trasformare la memoria da semplice anniversario a presenza viva nella quotidianità della nostra comunità. Il coraggio di Giancarlo e la sua ricerca della verità continuano a essere una guida e un monito costante per le giovani generazioni e per chiunque operi per il bene comune”, ha dichiarato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

-Foto ufficio stampa Comune di Napoli-

(ITALPRESS).