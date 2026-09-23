83 anni fa il sacrificio di Salvo D’Acquisto, Meloni “Eroe italiano che onoriamo con gratitudine e commozione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 23 settembre 1943, a soli 22 anni, il vicebrigadiere Salvo D’Acquisto si autoaccusò di un presunto attentato, che non aveva commesso, per salvare 22 innocenti rastrellati dalle SS e destinati alla fucilazione per rappresaglia. Penso spesso a quanto coraggio e quanta fede siano stati necessari per compiere una scelta simile. Salvo D’Acquisto mise la vita di quei 22 innocenti davanti alla propria, senza esitare fino alla fine. A 83 anni dalla sua morte, il suo esempio continua a ricordarci quanto possano essere grandi il senso del dovere e l’amore per gli altri. Un Eroe italiano, che onoriamo con gratitudine e commozione”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Il 23 settembre 1943 il giovane vicebrigadiere dei Carabinieri, Salvo D’Acquisto, scelse consapevolmente di offrire la propria vita per salvare quella di 22 civili innocenti, assumendosi una responsabilità che non gli apparteneva e anteponendo il bene degli altri alla propria stessa esistenza. Ancora oggi, il suo sacrificio continua a rappresentare una delle pagine più alte di coraggio, altruismo e senso del dovere della nostra storia. Ricordare Salvo D’Acquisto significa rendere omaggio a un eroe che appartiene e apparterrà per sempre alla memoria della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

“Salvo D’Acquisto sacrificò la propria vita per salvare 22 innocenti dai nazisti. Un gesto di straordinario coraggio e amore per il prossimo che, 83 anni dopo, continua a testimoniare la sua grandezza. Il mio pensiero commosso va oggi a un giovane Carabiniere, Eroe italiano, che ricordiamo con profonda riconoscenza”. Così su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

– foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

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