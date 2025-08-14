Salvini visita la sala operativa di RFI e FS Security a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha fatto visita oggi alla sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana e di Fs Security a Roma per incontrare il personale e ringraziarlo del lavoro e dell’impegno quotidiano a servizio della mobilità nazionale. Durante la visita, secondo quanto rende noto il Mit, il ministro “ha avuto modo di dialogare con i dipendenti, apprezzando da vicino l’organizzazione e la professionalità delle strutture che garantiscono il funzionamento del trasporto ferroviario”.

Salvini ha ribadito che “ci sono 1.200 cantieri aperti, un numero che rappresenta un record assoluto. Questo impegno concreto si traduce anche in un aumento della capacità del sistema: si registrano il massimo storico di treni circolanti, che possono superare le 10mila unità, con numeri da record di cittadini trasportati: solo ieri, più di 700mila. E la puntualità è confortante, nelle ultime 24 ore è sopra il 90% sia per i regionali che per l’alta velocità”. Salvini ha anche sottolineato “l’impegno per garantire la sicurezza di viaggiatori e dipendenti, e in questo senso ha ribadito la determinazione per rafforzare ulteriormente Fs security”.

