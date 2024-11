Salvini “Unicredit? Non vorrei si volesse fermare accordo Bpm-Mps”

MILANO (ITALPRESS) - "Ero rimasto al fatto che Unicredit volesse crescere in Germania e non so perché abbia cambiato idea. A me sta a cuore che Bpm e Montepaschi, che potrebbero organizzare un terzo polo italiano, non vengano messi in difficoltà. Non vorrei che qualcuno volesse fermare l'accordo Bpm-Mps per fare un favore ad altri. A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono mai". Così il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, a margine dell'evento Italia Direzione Nord sull’Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. ads/mrv