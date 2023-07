Salvini “Recuperiamo anni di lontananza tra il governo e la Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) - “Siamo qui per recuperare anni di lontananza tra il governo nazionale e la terra di Sardegna”. Così il ministro Matteo Salvini in visita a Cagliari per l’inaugurazione del nuovo Distretto della Cantieristica Navale del Porto Canale. xd4/tvi/gtr