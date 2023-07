CAGLIARI (ITALPRESS) – “Siamo qui per recuperare anni di lontananza tra il governo nazionale e la terra di Sardegna”. Così il ministro Matteo Salvini questa mattina in visita a Cagliari per l’inaugurazione del nuovo Distretto della Cantieristica Navale del Porto Canale. “Ci sono 3 miliardi di euro sulle ferrovie in Sardegna, con cantieri già partiti o in partenza a breve – ha proseguito – oggi ci vogliono oltre 3 ore per fare Cagliari-Sassari, è inaccettabile. Stiamo accelerando anche su altri cantieri fermi: strade, dighe, collegamenti. Oggi non c’è nessun chilometro di ferrovia elettrificato e l’obiettivo è di portarli tutti elettrificati. Poi c’è il tema della riforma portuale e con il Porto Canale si creeranno tanti posti di lavoro. Per la riforma aeroportuale invece ci stiamo muovendo su due fronti: garantire un servizio decente a prezzi calmierati ed evitare che la terra di Sardegna venga usata da qualcuno che viene qui a far business”. Poi sulle prossime regionali in programma tra un anno: “Si deciderà tutto in Sardegna, non ci saranno tavoli nazionali”.

Foto: xd4/Italpress

(ITALPRESS).