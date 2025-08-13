Salvini “Il Ponte sullo Stretto è una grande opportunità per i giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Ponte sullo Stretto è una grande opportunità per i giovani“. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Zona Bianca su Rete 4. “Secondo le stime – aggiunge – creerà 120mila posti di lavoro ed è soprattutto una scommessa sui nostri giovani. E’ la speranza per decine di migliaia di lavoratori italiani di rimanere qua”.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).