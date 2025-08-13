Salvini “Il Ponte sullo Stretto è una grande opportunità per i giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Ponte sullo Stretto è una grande opportunità per i giovani“. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Zona Bianca su Rete 4. “Secondo le stime – aggiunge – creerà 120mila posti di lavoro ed è soprattutto una scommessa sui nostri giovani. E’ la speranza per decine di migliaia di lavoratori italiani di rimanere qua”.
– foto d’archivio IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]