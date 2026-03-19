ROMA (ITALPRESS) – “Se questa maledetta guerra, che non abbiamo voluto e a cui non parteciperemo, andasse avanti per mesi il problema non sarà quanto paghiamo il diesel o la benzina, ma sarà trovarli. Quindi bisogna guardare a più ampio raggio. Quanto ha senso continuare a dire di no all’energia dalla Russia? Si stanno arricchendo USA, Cina, Russia e quanto ha ancora senso dire di no all’energia che arriva da un Paese con cui non siamo in guerra? Sono i cittadini che ci rimettono”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Mattino Cinque. “Dal mio punto di vista” abbiamo sicuramente bisogno di quell’energia, “poi in prospettiva queste crisi ci insegnano che non possiamo dire di no al nucleare”, osserva.

“Abbiamo lavorato per giorni e giorni, il lavoro che abbiamo fatto ha portato a un buon risultato, uno dei maggiori a livello dei Paesi europei e dalle prossime ore si toccherà con mano. Se qualcuno trovasse qualche stranezza la segnalasse perché si tratta di denaro pubblico che deve integralmente tornare nelle tasche dei cittadini. Si tratta di un intervento importante. Difendo la categoria dei benzinai perché non è li che c’è la speculazione ma in altre parti della catena”, conclude.

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