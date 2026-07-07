Salvini incontra l’omologa serba Sofronijevic a Belgrado, focus sulle infrastrutture

ROMA IITALPRESS) – Questa mattina a Belgrado il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato la Ministra serba delle Costruzioni, dei Trasporti e delle Infrastrutture, Aleksandra Sofronijevic. Al centro del colloquio, fa sapere il Mit, il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Serbia, “con particolare attenzione agli investimenti nei settori ferroviario e idrico, alle politiche abitative, all’autotrasporto e allo sviluppo del corridoio Trieste-Belgrado”.

Condivisa la comune visione sul ruolo strategico delle infrastrutture come motore di crescita, competitività e sviluppo. Nel corso dell’incontro il Ministro Salvini ha inoltre messo a disposizione l’esperienza maturata dall’Italia nell’organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le parti hanno infine espresso il comune interesse a rafforzare ulteriormente la cooperazione economica e industriale tra i due Paesi, valorizzando il coinvolgimento delle filiere del Made in Italy nei principali progetti infrastrutturali.

– foto ufficio stampa Mit –

(ITALPRESS).