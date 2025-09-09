Salvini incontra il presidente dell’ART, focus sull’AV Roma-Firenze

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato presso la sede del ministero il presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), Nicola Zaccheo.

L’incontro – si legge in una nota – è stato un’occasione per fare il punto sulle principali tematiche di comune interesse. In particolare, è stata posta attenzione alle prescrizioni che consentono la circolazione sulla linea AV Roma-Firenze solo ai treni con velocità superiore ai 200 km/h, escludendo di fatto i convogli regionali oggi in servizio. E’ stata sottolineata la questione dei pendolari e degli studenti della suddetta linea ferroviaria, per le necessità degli stessi segnalate dai vari territori.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).