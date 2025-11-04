Salvini incontra il consigliere federale svizzero Rosti, focus sullo stato della cooperazione

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato questa mattina presso la sede del dicastero Albert Rosti, consigliere federale della Confederazione Svizzera per Trasporti, Ambiente Energia e Comunicazioni.

Al centro del colloquio l’aggiornamento sullo stato della cooperazione italo-svizzera nel settore dei trasporti, anche alla luce del memorandum d’intesa firmato dal ministro nel 2023 in occasione del primo incontro con il consigliere Rosti. Durante l’incontro sono stati approfonditi anche tutti gli interventi che interessano le infrastrutture facenti parte del corridoio TEN-T Reno Alpi e il cui sviluppo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi principali del medesimo corridoio.

PONTE SULLO STRETTO: SALVINI INCONTRA ARCHITETTI, GEOLOGI, INGEGNERI E GEOMETRI

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato i rappresentanti dei Consigli nazionali di architetti, geologi, ingegneri e geometri. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto costruttivo su alcune delle principali priorità delle professioni tecniche. Nel corso del tavolo è stata condivisa, inoltre, la necessità di una legge delega per la riforma del testo unico delle costruzioni, tema su cui il ministro Salvini ha assicurato il proprio impegno a farsi promotore. Tutte le parti, infine, hanno convenuto sull’opportunità di mantenere un dialogo permanente basato su cooperazione, trasparenza e responsabilità, affrontando insieme anche i temi della rigenerazione urbana e dell’attuazione delle norme introdotte dal correttivo sull’equo compenso.

