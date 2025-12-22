Salvini incontra i tecnici al MIT per risolvere la questione legata ai fondi del Mose

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato questo pomeriggio al MIT i tecnici per trovare una rapida soluzione e risolvere la questione legata ai fondi del Mose. La scorsa settimana Salvini ha infatti inviato una lettera al MEF chiedendo di accelerare lo sblocco dei fondi, ribadendo al contempo che i decreti del Ministero delle Infrastrutture per sbloccare l’iter sono pronti da tempo.

Dall’incontro di oggi è emerso che le interlocuzioni col MEF sono attualmente ancora in corso. Il Ministro Salvini per accelerare la soluzione o in caso di esito negativo del MEF è pronto a utilizzare risorse interne al MIT. Al momento, quindi, i tecnici del MIT sono a lavoro per individuare le risorse necessarie.

– foto di repertorio IPA agency –

(ITALPRESS).