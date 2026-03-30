Salvini “Il governo tira dritto e arriverà a fine legislatura senza alcun tentennamento”

MILANO (ITALPRESS) – “Il governo tira dritto e arriva a a fine legislatura senza nessun dubbio o tentennamento”. Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo da remoto al convegno a Milano “Ferrovie, ponti e strade. Costruire il domani”.

“Con i conflitti aperti nel mondo e con le ricadute economiche e sociali in Italia, ci aspettiamo più rapidità e buonsenso dall’Unione Europea. Mi sarei già aspettato la sospensione del Green Deal e la sospensione delle regole del patto di stabilità. Non è un momento storico durante il quale possiamo permetterci bizzarrie o capricci ideologici sul tema dell’energia o lavoro. Sospendere istantaneamente il Green Deal e altrettanto istantaneamente il patto di stabilità altrimenti si mette male”, ha aggiunto.

“E’ una follia che non abbiamo ancora messo l’acceleratore sul nucleare. Non possiamo rimanere uno dei pochi grandi Paesi occidentali senza il nucleare. Bisogna chiudere la legislatura con il nucleare già avviato, i siti già individuati. Produrre energia ed essere autosufficienti è fondamentale. Se mai si parte mai si arriva, siamo circondati da Paesi che stanno investendo e noi siamo ancora a dibattere”, ha detto sul nucleare.

– foto IPA Agency –

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