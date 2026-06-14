Salvini “Donare sangue salva la vita a qualcuno e fa bene anche a sé stessi”

MILANO (ITALPRESS) – “Donare sangue salva la vita a qualcuno e fa bene anche a sé stessi. Se siete in salute e potete farlo, non abbiate paura: è un gesto concreto di solidarietà che può fare la differenza. Grazie di cuore a tutti i donatori”. Lo dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini sul suo profilo Facebook.

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