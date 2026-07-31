Osteopati, dal 14 settembre scatta l’iscrizione all’Ordine

ROMA (ITALPRESS) – La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) annuncia che dal 14 settembre 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione agli Elenchi speciali ad esaurimento riservati agli Osteopati.

La decisione, deliberata dal Consiglio nazionale della Fno Tsrm e Pstrp nella seduta del 28 luglio scorso, segna un passaggio importante per il pieno riconoscimento degli Osteopati nel Servizio sanitario nazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto sulle equipollenze dei titoli (DPCM 25 marzo 2026), si è concluso l’iter normativo avviato dalla legge 3/2018. Il provvedimento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli pregressi e dell’esperienza professionale maturata, consentendo ai professionisti di iscriversi all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordine Tsrm e Pstrp) e di esercitare la professione di Osteopata.

La Federazione nazionale sta completando gli ultimi adempimenti organizzativi e nelle prossime settimane, sul portale istituzionale e su quelli dei 59 Ordini territoriali, saranno pubblicate indicazioni dettagliate per la presentazione delle domande.

I Consigli direttivi degli Ordini provinciali e interprovinciali esamineranno le istanze e valuteranno la documentazione, in linea con quanto previsto dal decreto. “Con l’apertura degli Elenchi speciali ad esaurimento – dichiara Diego Catania, Presidente della Fno Tsrm e Pstrp – si chiude un lungo percorso che ha decretato il pieno riconoscimento dell’osteopatia nel SSN. Ora, il nostro obiettivo è di accompagnare gli Osteopati durante questa transizione, garantendo loro le stesse tutele, la stessa dignità e responsabilità riconosciute alle altre professioni sanitarie rappresentate dalla nostra Federazione”. Grazie a questo passaggio, migliaia di professionisti vedono completarsi il percorso di riconoscimento della professione, con maggiori garanzie per i cittadini e una più efficace integrazione con le altre professioni sanitarie.

– foto ufficio stampa Fno Tsrm e Pstrp –

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