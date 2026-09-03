Salvini “Da Vannacci proposte strambe che non aiutano gli italiani, ma non porto rancore”

ROMA (ITALPRESS) – “Lo sconto sui carburanti verrà prorogato al 10 settembre, e si sta lavorando per capire cose fare a lungo termine”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Dritto e Rovescio”, Rete4. “Per la Lega sarà importante che gli sconti riguardino anche i lavoratori autonomi e non solo i dipendenti – ha aggiunto Salvini – e sconti non solo legati all’Isee. Vorrei che i bonus avessero un tetto e andassero davvero a chi ha bisogno”, ha concluso.

“Su Vannacci non porto rancore, l’abbiamo candidato, l’abbiamo eletto poi ha abbandonato la Lega ma non porto rancore, mi preoccupa il fatto che una sua priorità sia quella di discutere l’aborto, questo spetta alle donne non ad un generale, Vannacci ha fatto alcune proposte strambe che non aiutano gli italiani“. “Penso che gli italiani chiedano serietà e concretezza non sparate”, ha aggiunto Salvini.

E sulla longevità del Governo: “Schlein fa il suo mestiere, critica il governo, le auguro di fare ancora per tanti anni, il capo dell’opposizione. Domani la Meloni sarà a Bari, io ho fatto una scelta diversa e sarò in Toscana, essere al governo da 4 anni, come ministro mi ha permesso di arrivare al piano casa, contro cui ha votato la Schlein, in compagnia di Vannacci”.

“La Lega propone da tempo, ed è una battaglia che stiamo perdendo, la castrazione chimica per i pedofili, stupratori, uno che violente una ragazzina di 13 anni non è solo un criminale ma è un malato”, ha infine dichiarato sui recenti fatti di cronaca. “Altri paesi lo stanno facendo, per pedofili e stupratori non basta il carcere – ha aggiunto Salvini – la prima nazionalità per arrivi di immigrati clandestini in Italia è del Bangladesh, non voglio che questa subcultura delle spose bambine arrivi in Italia”. In merito al cittadino bengalese di 42 anni accusato di abusi sessuali su una ragazza di 13 anni, Salvini ha ribadito: “La scelta del giudice è assurda, mi domando se abbia figli”.

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