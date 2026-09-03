Conte “Governo Meloni longevo ma non ha fatto nulla per i cittadini, deve andare a casa”

GENOVA (ITALPRESS) – “Il governo Meloni si appresta ad auto-celebrarsi: quattro anni di governo, zero riforme. Sicuramente è il governo più longevo della storia repubblicana, ma a questo corrisponde anche la più grande irresponsabilità nella storia repubblicana di non aver fatto nulla per i cittadini, che si trovano con un caro-inflazione, un caro-bollette, carburante alle stelle, le buste paga molto leggere, troppo leggere. E questo governo si caratterizza solo quindi per tasse e propaganda. Deve andare a casa”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a margine della Festa dell’Unità di Genova.

“Io assolutamente sono concentrato con tutte le forze fisiche e intellettuali, anche del Movimento 5 Stelle, per costruire una seria ed efficace proposta di governo ogni giorno, con grande cura, con grande attenzione e, devo dire la verità, non facendo della mia ambizione personale un motivo di condizionamento per la solidità di questo progetto”, ha detto.

“Il campo progressista si batterà unitario e in modo determinato per una prospettiva di pace”, ha detto, “si batterà per riconoscere subito lo Stato di Palestina – ha aggiunto -. Tra le prime iniziative del governo ci sarà interrompere l’accordo di cooperazione militare con Israele”. Poi, sul conflitto in Ucraina: “O una guerra finisce con la resa e la distruzione di una delle due parti, oppure finisce storicamente con un trattato di pace. Noi vogliamo lavorare per una svolta negoziale”.

“Facciamo le primarie, facciamole come partecipazione popolare. Sono divisive? Dipende da come le facciamo”. “Le primarie – ha aggiunto – non possono essere divisive, perché per me non lo saranno, e sono convinto che per Elly Schlein non lo saranno. Noi dobbiamo assolutamente chiamarvi a una grande partecipazione popolare, perché non vedo altre soluzioni in questo momento. Mi pare che ormai siamo concentrati su queste due possibilità: o segretario del partito più grande oppure le primarie. Ma facciamole senza nessuna divisività, senza nessuna competizione volta a squalificare. Io non ho, nella prospettiva delle primarie, degli avversari. Io ho dei compagni di viaggio con cui lavoreremo comunque tutti insieme come una squadra”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

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