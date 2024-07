ROMA (ITALPRESS) – Salvatore Nastasi è il nuovo Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Lo ha nominato oggi il Collegio dei Fondatori dell’ente, presieduto da Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma) e composto da Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio), Chiara Sbarigia (Presidente di Cinecittà S.p.A. in rappresentanza del Ministero della Cultura) e Claudia Mazzola (Presidente della Fondazione Musica per Roma).

Nella stessa seduta, il Collegio dei Fondatori ha inoltre approvato il bilancio consuntivo 2023, che si è chiuso positivamente.

Nastasi ha svolto le funzioni di Direttore Generale dello Spettacolo, Capo di Gabinetto e Segretario Generale del Ministero della Cultura, nonchè quello di Commissario Straordinario di Governo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro San Carlo di Napoli e dell’Arena di Verona. Dal 2015 al 2018 è stato Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel triennio 2016-2019 ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. Dal 2022 è Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori SIAE e Consigliere di Amministrazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani. Esperto di legislazione dei beni culturali, del cinema e dello spettacolo dal vivo, ha tenuto corsi e lezioni in varie Università italiane. E’ Grande Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]