Salva Milano, Salvini “Il Comune dica cosa vuole fare”

MILANO (ITALPRESS) - "Aspettiamo che il Comune di Milano, in base alle cui richieste abbiamo proposto una legge - non abbiamo fatto una legge per Brindisi, Bolzano, Genova - perché qualcuno aveva sbagliato a Milano e noi siamo a disposizione per risolvere i problemi dei cittadini di Milano, ci dica cosa vuole fare. Sperando che la sinistra non continui a dividersi come si è divisa sullo stadio perché abbiamo perso cinque anni per tornare al punto di partenza. Il Comune mi dica cosa vuole fare e io leggevo sui giornali che sono anche d'ostacolo a qualche persona che aveva interessi particolari e che diceva "speriamo che Salvini non cambi la norma e le carte", ma siccome noi facciamo l'interesse pubblico qui c'è l'interesse dei cittadini di Milano. Mi dica il Comune cosa vuole fare. E io sarò conseguente". Così il Ministro dei trasporti Matteo Salvini a margine del Convegno 'Il nuovo codice della strada: come sta cambiando la cultura della sicurezza stradale in Italia', a proposito degli ultimi sviluppi giudiziari sul Salva Milano. xp2/trl/mca1