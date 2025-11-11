Salute, Fda Usa rimuove avvertenze su farmaci Tos. Graziottin “Giorno epocale”

MILANO (ITALPRESS) - "Ieri alle 5:20 americane il ministro della salute Robert Kennedy ha dato una notizia fondamentale per la salute di tutte le donne. Per 20 anni l'establishment medico americano ha voltato le spalle alle donne dicendo di temere una terapia che avrebbe dato loro pace, forza e salute in una delle transizioni più difficili della vita, la menopausa. Questo ha detto il ministro: finisce oggi. L'FDA, l'ente della Salute americana, il Food and Drug Administration, sta togliendo da ogni farmaco per la terapia sostitutiva, il segnalino col teschio che dava un allarme pazzesco a tutte le donne. Fare queste terapie riduce Alzheimer, malattie cardiovascolari, osteoporosi, se è iniziato tempestivamente e se in sinergia con stili di vita sani e può allungare la vita delle donne in salute fino a 10 anni. Questo finisce oggi. Mi fa piacere annunciarlo perché per 22 anni sono rimasta quasi da sola sulla barricata a difendere l'importanza di queste terapie per la salute della donna. Nel 1920 in Italia le donne avevano un'età media di 48 anni. Oggi viviamo 85 anni, 35 anni di più e dovremmo viverli senza gli ormoni che nutrono la nostra gioia di vivere, la nostra femminilità e la nostra salute?. È tempo di tornare alla saggezza, di ridare al corpo quello che ha perduto. Perfino il ministro americano lo ha detto con fermezza.". Lo ha detto Alessandra Graziottin, presidente della Fondazione Graziottin Onlus, Direttore del Centro di Ginecologia ospedale San Raffaele Resnati di Milano e Professore consulente del Dipartimento di Ginecologia all’Università di Verona.(ITALPRESS) trl/gsl