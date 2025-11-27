Salute, Anelli “Ia e algoritmi strumenti straordinari nelle mani del medico”

ROMA (ITALPRESS) - "Il tema di questo convegno è la ricerca scientifica e quindi la medicina a sostegno dell'umanità perché in realtà la stessa ricerca, la stessa medicina rappresenta un motore formidabile di sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. Ooggi siamo in grado di curare una serie di malattie che un tempo pensavamo essere incurabili. I nuovi strumenti che ci mette nelle mani la ricerca scientifica ci consentono di curare veramente tante malattie". Così Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), a margine del convegno "La scienza medica al servizio dell'umanità". col/ads/mca3