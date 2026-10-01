Salone Nautico di Genova, la sindaca Salis esclusa dal taglio del nastro con la premier Meloni: scoppia il caso

GENOVA (ITALPRESS) – Un caso istituzionale è esploso a Genova per l’esclusione della sindaca Silvia Salis dalla cerimonia del taglio del nastro per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Sul palco sono stati invitati la premier Giorgia Meloni, il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti e il presidente della Regione Marco Bucci, ma non la prima cittadina. Negli anni scorsi l’inaugurazione si era sempre aperta con l’inno nazionale e l’alzabandiera, senza taglio del nastro, ma i rappresentanti di Comune e Regione erano sempre stati messi sullo stesso piano.

Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che “Giorgia Meloni è rimasta sorpresa e dispiaciuta nel constatare, durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, che Silvia Salis non fosse presente sul palco. Nel corso della cerimonia, Meloni ha infatti chiesto al presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, il motivo dell’assenza di Salis, apprendendo in quel momento che si era trattato di un errore dell’organizzazione del Salone”.

La presidente del Consiglio ha quindi telefonato alla sindaca di Genova per esprimere il proprio dispiacere per quanto accaduto questa mattina all’inaugurazione del 66esimo Salone nautico internazionale. È quanto si apprende da fonti del Comune di Genova. Salis si è detta dispiaciuta per lo sgarbo istituzionale subito dalla città, ha sottolineato che restano da chiarire le responsabilità per l’accaduto e il motivo per il cui il presidente della Regione Liguria Marco Bucci era presente. La sindaca ha ringraziato la presidente per la telefonata.

“Io rappresento la città di Genova, non voglio fare polemica – ha commentato Salis a margine -. Devo dire che se l’obiettivo, come si vocifera, ma spero che non sia così, era quello di levarmi attenzione, non credo che sia stato raggiunto”. Poi ha aggiunto: “Vorrei solo ricordare che noi siamo in prestito alle istituzioni. È stato un peccato, ovviamente, non essere sul palco, però quello che voglio trasferirvi è il senso di servizio verso il nostro incarico”.

“Non sono incarichi personali e non vanno personalizzati in nessun modo”. “Io non ne so assolutamente nulla – ha risposto Bucci -. Mi hanno chiamato e sono andato su. Uno sgarbo? Io non vedo queste cose, ma non so nulla. Dal cerimoniale nemmeno a me avevano detto che dovevo andare su. Io da sindaco ci sono sempre andato”.

“Non so se ci sono stati errori di scaletta, io non mi occupo di queste cose – è intervenuto poi il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti -. Quello che posso dire è che il Salone Nautico di Genova è la casa della sindaca Salis, con cui collaboriamo benissimo. Confindustria Nautica è trasversale, non è partitica, non sta da nessuna parte. Non vorrei essere coinvolto nella campagna elettorale”. Poi, ancora incalzato dai cronisti: “Dobbiamo fucilare qualcuno in piazza? Dobbiamo lapidare qualcuno? Basta. Io, se avessi avuto sul palco la sindaca Salis, sarei stato contentissimo”.

Unanime l’indignazione nel centrosinistra genovese e ligure. Per il Pd in Regione “uno sgarbo istituzionale gravissimo e una mancanza di rispetto nei confronti di un’intera comunità. L’ennesima vergogna a cui questa destra ci costringe ad assistere e che ci spinge a un maggiore impegno perché il futuro sia meno nero”. “Una scelta che lascia francamente sconcertati – aggiunge il M5s -. Ma la domanda a questo punto è: chi e perché ha lasciato fuori Salis? Qui non si tratta di galateo, né di una questione personale”.

Per Avs “escludere la sindaca significa escludere la città di Genova. Il mancato invito al taglio del nastro rappresenta una mancanza di rispetto per la città”. Italia Viva parla di “sgarbo istituzionale senza precedenti”. Azione la considera un’offesa alla città e al rispetto democratico”.

“In relazione alle notizie circolate sulla stampa precisiamo che il cerimoniale dell’inaugurazione del 66mo Salone Nautico Internazionale non prevedeva la partecipazione al taglio del nastro né del Presidente di Regione Liguria, Marco Bucci né della Sindaca di Genova, Silvia Salis. Si chiarisce inoltre che la presidenza del Consiglio è completamente estranea all’accaduto”. Così in una nota gli organizzatori del Salone Nautico Internazionale.

– Foto xa2/Italpress –

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