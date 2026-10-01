Caso Regeni, Meloni “Chiudere i rapporti con l’Egitto non aiuta”

GENOVA (ITALPRESS) – “Non sono tra coloro che ritengono che per risolvere questo problema chiudere i rapporti diplomatici con l’Egitto aiuti, piuttosto che creare maggiori difficoltà, e segnalo che non è stato questo governo a riaprire i rapporti diplomatici con l’Egitto, è stato il governo Gentiloni. Quindi forse anche chi ci ha preceduto riteneva che la strada diplomatica potesse aiutare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico di Genova a proposito del caso Regeni. “Vi ho già detto come la penso. Per quello che riguarda la sentenza, chiaramente siamo di fronte a una sentenza che non è definitiva, mancano ancora dei gradi di giudizio e all’esito di quella sentenza, chiaramente andrà dato seguito“, ha aggiunto.

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