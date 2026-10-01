Dpfp, ok dalla commissione Bilancio della Camera alla risoluzione unitaria

ROMA (ITALPRESS) – La commissione Bilancio della Camera ha approvato la risoluzione sui contenuti del Documento programmatico di finanza pubblica che sarà presentato dal Governo. Il testo unitario impegna il Governo a trasmettere alle Camere entro domani il Dpfp con l’aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel Dpf 2026, per il prossimo triennio.

Il Documento dovrà contenere anche l’aggiornamento del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore, nonché dell’aggregato di spesa netta, con indicazioni sull’andamento delle componenti sottostanti, del saldo di cassa del settore statale. Il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio dell’Unione europea, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall’eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale.

L’articolazione delle misure di prossima adozione nell’ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari e l’aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine. In caso di attivazione della Nec, la clausola nazionale di salvaguardia per gli investimenti in energia e difesa, la risoluzione impegna il governo a presentare una relazione al Parlamento.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).