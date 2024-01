Salone Mobile Milano negli Usa, Sabetta “Entusiasmo e grandi idee”

NEW YORK (ITALPRESS) - "È un roadshow che in realtà è iniziato a novembre a Shanghai, per poi andare in Europa a Parigi, Londra, Berlino, Copenhagen, poi Miami e Dallas e adesso New York. È un grande sforzo che con tutto il team del Salone, in primis il nostro Presidente Maria Porro, cerchiamo di fare per andare a raccontare come sarà il Salone del 2024. Grande entusiasmo, grandi idee, portiamo novità, vogliamo creare la curiosità a tutti i nostri possibili visitatori di venire a Milano e fare come ogni anno un'esperienza incredibile al Salone del Mobile". Lo dice Marco Sabetta, direttore generale Salone del Mobile.Milano, a margine del roadshow negli Stati Uniti. abr/mgg/gtr