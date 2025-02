Salone del Mobile.Milano, Vaiani “Operatori Usa in grande crescita”

Salone del Mobile.Milano, Vaiani “Operatori Usa in grande crescita”

HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Siamo qui per raccontare il prossimo Salone, un’edizione straordinaria per contenuti, innovazione e visione strategica. Un appuntamento imprescindibile per il settore, che riunirà le eccellenze del design globale, con protagonisti d’eccezione, aziende leader e nuove realtà emergenti". Così Andrea Vaiani, direttore Generale del Salone del Mobile.Milano, a margine della tappa di Houston del tour americano. f11/sat/gtr